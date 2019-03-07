تعيين إبراهيم رئيسي رسميا رئيسا للسلطة القضائية في إيران

عين المرشد الإيراني علي خامنئي السيد ابراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في إيران.

وأصدر خامنئي يوم الخميس مرسوما عيّن بموجبه رئيسي رئيسا للسلطة القضائية، مؤكداً على "ضرورة التغيير والتطور في السلطة القضائية، وبداية مرحلة جديدة بكل قوة، بما يتناسب مع الخطوة الثانية للثورة الاسلامية للاربعين عاما القادمة".

ووصف خامنئي وثيقة تحقيق التغيير في السلطة القضائية والتي اقترحها رئيسي بأنها "مفيدة وفاعلة بناء على المشورات وآراء الخبراء، وقدم بعض التوجيهات في هذه المناسبة. من قبيل تحديد جدول زمني لكل فصول هذه الوثيقة، وإلزام المدراء والاقسام بمراعاة هذا الجدول الزمني، ومراعاة التوجه الشعبي والثوري ومكافحة الفساد في عملية التغيير، وأن يكون العنصر الانساني الصالح على رأس الامور وعوامل التغيير، وأن يكون نشر العدل واحياء الحقوق العامة والحريات المشروعة والاشراف على تطبيق القانون في اولويات البرامج، والاستفادة من جيل الشباب الصالح والثوري في مسؤوليات السلطة القضائية، وايلاء الاحترام اللازم للقضاة والمحاكم، والتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشرعية والتعاضد معهما".

وأشاد خامنئي بجهود الرئيس السابق للسلطة القضائية آملي لاريجاني وتمنى التوفيق لرئيس السلطة القضائية الجديد.

يذكر أن رئيسي شارك في المرحلة الأخيرة من الإنتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2017 مدعوماً من المحافظين ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث حصل على نسبة 39 بالمئة من مجموع الأصوات.