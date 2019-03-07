قائد قوات حرس الحدود : بعض عائدات المخدرات تستخدم لتمويل الارهاب

اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي ان "بعض عائدات الاتجار بالمخدرات يتم صرفها لتمويل الارهاب"، مبينا ان "هذه الظاهرة المقيتة يديرها الاستكبار العالمي"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الاسلامية، وعلى حدودها الشرقية تقف في الخط الامامي لمكافحة المخدرات عالميا"، لافتاً إلى ان "قيم الثورة الاسلامية تقول لنا ان المواد الافيونية قاتلة للجميع".
ولفت إلى أنه "على الشعوب الاوروبية مطالبة حكوماتها بدعم ومساندة الجمهورية الاسلامية في مجال مكافحة المخدرات"، مشيراً إلى أن "بعض الدول المطلة على الخليج الفارسي وبدولاراتها النفطية تقوم بتمويل المجاميع الارهابية المسلحة و بعضها تتخذ من منطقة بلوجستان الباكستانية مقرا لها و يقومون بتحركات في المناطق الحدودية مطالبا السلطات الباكستانية تنظيف تلك المناطق من تلك المجاميع".
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