أعلن مفوض الرئيس الشيشاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، زياد سبسبي، أنّ "هناك نحو 400 طفل روسي في ثلاثة مخيمات للاجئين في سوريا، ويجب إعادتهم إلى الوطن قبل نقلهم إلى العراق"، مركّزًا على أنّ "العمل على إعادة النساء والأطفال الروس من الشرق الأوسط مستمر".
وأوضح أنّ "هناك قرار سياسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكلّف فيه رئيس الشيشان رمضان قديروف، ببذل كلّ ما هو ممكن لإعادة الأطفال إلى الوطن. لكن مجموعة عمل واحدة لم تعد قادرة على التعامل مع هذا العمل، ولا بدّ من مساعدة وكالات إنفاذ القانون، ودائرة الهجرة الاتحادية، ومكتب السجل المدني"، مؤكّدًا "وجوب إرسال ممثّلين عن هذه الهيئات إلى هذه المخيمات [حيث يتواجد الأطفال] للعمل على أرض الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور روسي: يجب إعادة نحو 400 طفل روسي من المخيمات السورية إلى وطنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.