سيناتور روسي: يجب إعادة نحو 400 طفل روسي من المخيمات السورية إلى وطنهم

أعلن مفوض الرئيس الشيشاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، زياد سبسبي، أنّ "هناك نحو 400 طفل روسي في ثلاثة مخيمات للاجئين في سوريا، ويجب إعادتهم إلى الوطن قبل نقلهم إلى العراق"، مركّزًا على أنّ "العمل على إعادة النساء والأطفال الروس من الشرق الأوسط مستمر".

وأوضح أنّ "هناك قرار سياسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكلّف فيه رئيس الشيشان رمضان قديروف، ببذل كلّ ما هو ممكن لإعادة الأطفال إلى الوطن. لكن مجموعة عمل واحدة لم تعد قادرة على التعامل مع هذا العمل، ولا بدّ من مساعدة وكالات إنفاذ القانون، ودائرة الهجرة الاتحادية، ومكتب السجل المدني"، مؤكّدًا "وجوب إرسال ممثّلين عن هذه الهيئات إلى هذه المخيمات [حيث يتواجد الأطفال] للعمل على أرض الواقع".