أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن "مسلحي تنظيم "داعش" الأجانب سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما يحكم عليهم بالإعدام إذا ما أدينوا بقتل عراقيين". وكان صالح قد أكد، في وصت سابق في حديث لقناة "العربية"، أن القضاء "العراقي هو من سيتولى مقاضاة المقاتلين الفرنسيين، لأنهم متهمون بارتكاب جرائم على الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أن "ذلك تم التباحث فيه مع الرئيس الفرنسي"، معلنا أن "العراق قبض على 13 عنصراً من الجنسية الفرنسية".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: مسلحو "داعش" الأجانب قد يواجهون عقوبة الإعدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.