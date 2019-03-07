الأمم المتحدة: أوجدنا أكثر من 7 ملايين يوم عمل في اليمن

أفادت الأمم المتحدة بـ"أنها أوجدت أكثر من 7 ملايين يوم عمل طارئ للمتضررين من الحرب في اليمن"، موضحةً أن "مكتبه في اليمن، أوجد 7.1 ملايين يوم عمل طارئ، للأشخاص الأكثر تضررا من الحرب في اليمن".
ولفتت إلى ان "النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين، يتلقون دخلا لإعادة بناء الضروريات الأساسية لإنقاذ الحياة في اليمن".
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