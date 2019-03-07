وزارة المال بقطر: أصدرنا سندات بقيمة 12 مليار دولار في أسواق المال العالمية

أعلنت وزارة المالية القطرية، "أنّها أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار أميركي في أسواق المال العالمية"، لافتةً إلى أنّ "دولة قطر حقّقت عودة ناجحة إلى تلك الأسواق".
وفي نيسان 2018، حصّلت قطر 12 مليار دولار أُخرى من عملية بيع مماثلة، وكانت المرّة الأولى الّتي تعود فيها قطر إلى سوق السندات العالمي منذ 2016، وبدء الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
يًذكر أنّ هذه الدول الأربع قطع علاقاتها مع قطر في حزيران 2016، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية، بعدما اتهمتها بدعم "مجموعات إرهابية" في الشرق الأوسط؛ وهو ما تنفيه الدوحة.
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