ضبط قطع أثرية في ريف درعا كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، بأنّ "الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب قطع أثرية تعود إلى حقب تاريخية قديمة في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي، وألقت القبض على أشخاص عدّة كانوا يحاولون تهريبها إلى خارج سوريا".

وبيّنت أنّ "القطع الأثرية المضبوطة تضمّ كتاب الإنجيل المقدس وحفر الصليب على غلافه الأمامي، أواني أثرية، مجسّمات حجرية، قطعًا زجاجية وحجرية متنوّعة، خاتمًا أثريًّا مزخرفًا، مجسّم أسد دون رأس، حجر المذبح الكنيسي، إضافة إلى حجر على شكل جرن يستخدم لتجميع النقود وعدد من المصكوكات النقدية وكلها تعود إلى حقب تاريخية قديمة".

ولفتت إلى أنّه "تمّ إلقاء القبض على الفاعلين وتحويلهم أصولًا إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل".