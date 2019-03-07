الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال

أكدت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على رفضها اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن القرار الأوروبي الجديد صدر بعد ضغط من الرياض كي لا يتم إدراجها على القائمة، والسعودية تعدُّ مستورداً هاماً للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي اليوم سيجبر المفوضية على إعداد قائمة جديدة.

وأشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة فيرا يوروفا أن العملية تمت بشفافية ووفقًا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضم القائمة التي نشرتها المفوضية في الثالث عشر من شباط الماضي 23 دولة ومنطقة، هي: أفغانستان وساموا الأميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وغوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء الأميركية واليمن.

الحكومة السعودية عبّرت عن أسفها للقرار الذي كان صدر بحقها من قبل المفوضية الأوروبية والقاضي بإدراجها في القائمة السوداء.