سفير دكا بأنقرة: بنغلاديش ليست فقيرة بل سبقت الهند وباكستان

لفت سفير دكا لدى أنقرة، محمد منير الإسلام إلى أن "بنغلادش ليست بلدا فقيرا كما يظن الناس، وإنما تعتبر متقدمة اقتصاديا واجتماعيا، وتحتل المراتب الأولى في صادرات النسيج والأرز والسمك"، مشيراً إلى أن "الكثير من الناس وكما في تركيا، يظنون أن بنغلاديش بلد فقير وبوضع سيء جراء الكوارث الطبيعية".

وأشار إلى "اننا لسنا بلدا فقيرا وبوضع سيء، حيث أن بنغلاديش تعتبر بلدا متقدما من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وسبقت حتى دول مثل الهند وباكستان الجارتين"، مشدداً على أن "بنغلادش تحتل المرتبة الثانية في العالم في صادرات قطاع النسيج، والرابعة بالأرز والسمك".