أكد نائب قائد "فيلق القدس" إسماعیل قاني ان "الصواريخ الإيرانية تستطيع أن تستهدف السفن الأميركية في المنطقة بدقة متناهية وتصيبها في الوسط"، مشيراً إلى "اننا نسمع صوت تحطم عظام الأميركيين في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"فيلق القدس": نسمع صوت تحطم عظام الأميركيين في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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