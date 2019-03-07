ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات من الجيش السوري نفّذت رمايات صاروخية مركّزة على مقرّات ومراكز قيادة لمسلحي "جبهة النصرة" ومجموعات تتبع له في عمق مناطق انتشاره بريف إدلب الجنوبي، في أطراف مدينة سراقب الّتي تضمّ العديد من مقرّات ومستودعات ذخائر المسلحين ومراكز قيادة لمتزعمّيهم".
وبيّنت أنّ "ضربات الجيش أدّت إلى تدمير أوكار عدّة والقضاء على عدد من المسلحين، وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وآليات لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الجيش السوري دمر أوكارا لمسلحي "النصرة" في أطراف سراقب وقتل عناصر عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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