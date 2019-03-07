برلماني ايراني: عزلة باكستان حتمية إن لم تتصد للارهابيين

اعلن رئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة ان "على باكستان ومن اجل برهنت عزمها على محاربة الارهاب ان تعمل على تحرير حراس الحدود الايرانيين، مؤكدا بان عزلة باكستان حتمية إن لم تتصد للارهابيين".

ولفت إلى أن "وضع هذه الزمرة في قائمة الجماعات الارهابية من قبل الحكومة الباكستانية يعد خطوة ايجابية ونامل ان يعمل جهاز استخبارات الجيش الباكستاني بشكل كامل في هذا المسار وان نشهد ثماره العملية في العلاقات بين باكستان وايران"، مشيرا الى ان "من مستلزمات هذه الخطوة ان نشهد تقييد نشاط هذه الزمرة وان تتوقف ممارساتها الارهابية في ايران".

وافاد بان "ايدي هذه الزمرة ملطخة بدماء الايرانيين وان عددا من الرعايا الايرانيين بينهم مجموعة من حرس الحدود هم في اسر هذه الزمرة الارهابية"، مشيراً إلى "اننا نرحب بقرار الحكومة الباكستانية وقد حذرت من قبل ان تخلف باكستان عن مواكبة ايران في مواجهة الجماعات الارهابية سيجلعها تطوي طريق العزلة".

وأشار الى ان "بعض دول المنطقة مثل ايران والهند وروسيا تعلم بمؤامرة الاميركيين"، لافتاً إلى أن "الاميركيين بصدد نقل فلول الارهابيين والسلفيين ولاسيما جماعة داعش الارهابية ويسعون الى دفع هؤلاء الارهابيين الى خلق متاعب للدول الثلاث ايران والهند وروسيا".

واوضح ان "ايران والهند وروسيا قد تضررت بشكل جاد من الارهابيين وان ايران وروسيا لديهما تجربة جيدة على صعيد مكافحة الارهاب وان هذه الظروف تشكيل ناقوس خطر لباكستان"، معلناً أن "الطريق الذي انتهجته باكستان لمواجهة الارهابيين لو اعطى ثماره فان باكستان سوف لن تواجه العزلة وبامكانها ان تنضم الى مجموعة الدول الثلاث".