"قنا": وفد عسكري يمثّل قطر في اجتماع الرياض

أفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن وفد عسكري مثّل قطر في الاجتماع الـ18 لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد يومي الأربعاء والخميس في الرياض. وترأس الوفد نائب قائد القوات البرية الأميرية القطرية العميد الركن سعيد حصين الخيارين. وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع تناول "مناقشة الأمور المتعلقة بالعمل العسكري المشترك وسبل تعزيز التعاون بين القوات البرية، بالإضافة إلى عرض إيجاز القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".

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