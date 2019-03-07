بيرت: سندعم لبنان في بروكسل ونؤيد العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى بلدهم

لفت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية أليستر بيرت، خلال تفقّده ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، مدرسة "محمد شامل المختلطة الرسمية" في طريق الجديدة، إلى "عمق العلاقات اللبنانية-البريطانية على الصعد كافّة"، منوّهًا إلى "دعم لبنان باستمرار". وأعرب عن تقديره "الجهود الّتي يبذلها في استقبال النازحين السوريين وتعليمهم والعناية بهم، كما يقدّر إنجاز هذا العمل في ظلّ الضغوط الّتي تتعرّض لها المؤسسات التربوية والإجتماعية".

وأكّد "موقف بريطانيا المؤيّد لعودة النازحين إلى بلادهم بصورة طوعية، مع توافر ظروف آمنة وسليمة"، داعيًا إلى "توفير الظروف القانونية والضمانات لهذه العودة". كما عبّر عن تقديره لما يوفره لبنان للنازحين، من الظروف الملائمة للتعليم والتجهيزات".

وشدّد بيرت على "أنّنا ندعم لبنان في ورشة تطوير التعليم وتحديثه"، مشيرًا إلى "دعوة الشركات البريطانية إلى الاستثمار في لبنان في حقول التكنولوجيا وفتح فرص عمل جديدة للبنانيين". وأوضح أنّ "بريطانيا ستكون إلى جانب لبنان في مؤتمر بروكسل لجهة توفير التمويل لقطاع التربية في السنوات المقبلة".

وسلّم دعوة خطية إلى شهيب لزيارة بريطانيا.