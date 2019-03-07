المنلا: القانون لا يمنع أن تعمل العمالة الأجنبية من المشاركة بأعمال البنى التحتية

أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية نديم المنلا أن "للبنان التزامات تجاه المجتمع الدولي لأنه طلب مساعدات من المجتمع الدولي ولبنان مستعد للقيام بهذه الإصلاحات". وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "في الشق الذي يتعلق بالعمالة، فإن البنى التحتية في لبنان، وبحسب القانون، فإن القانون لا يمنع أن تعمل العمالة الأجنبية من المشاركة بأعمال البنى التحتية والزراعة والبيئة".

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