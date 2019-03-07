أبو زيد: الجانب الروسي يعتبر اللقاء بين عون وبوتين لقاء قمة

اشار النائب السابق أمل أبو زيد إلى ان "الجانب الروسي يعتبر اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء قمة"، لافتا الى ان "المبادرة الروسية في ملف النازحين لا زالت موجودة وامكانية العودة الامنة اصبحت موجودة وروسيا تقول ان العودة والحل السياسي يجب ان يسيران بالتوازي".

وفي حديث تلفزيوني شدد أبو زيد على ان "لبنان يجب ان لا يكون محسوبا على اي فريق من الافرقاء الدوليين".