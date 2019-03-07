أبو فاعور وزع ربطات عنق ومناديل محلية الصنع في جلسة الحكومة

وزّع وزير الصناعة وائل ابو فاعور، خلال جلسة مجلس الوزراء، في قصر بعبدا ربطات عنق للوزراء ومناديل للوزيرات، صنع لبنان، كتحية وتذكير من الصناعة الى صناع القرار.

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