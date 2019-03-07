انطون سعيد: هناك مهلة حتى آذار لتسليم الجسور مع الطرقات الداخلية بجل الديب

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد إلى أن "هناك مهلة حتى آذار لتسليم الجسور مع الطرقات الداخلية في جل الديب وحتى أيار لتسليم الأتوستراد"، مشيراً إلى أنه "كان هناك ضغط على المتعهد لإنجاز المشروع قبل أواخر شباط وهذا ما وعد به مجلس الإنماء والإعمار".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "ما حصل هو أنه حصل هطول للأمطار التزفيت الذي يحصل اليوم يتتم متابعته كان من المفترض أن يحصل الأسبوع الماضي"، موضحاً انه "من المفترض أن تنتهي الأعمال بالجسر والطريق الداخلية الأسبوع المقبل كي تبدأ بعدها أعمال تزفيت وتأهيل الأوتوستراد على مسافة 1.2 كيلو متر من أنطلياس وتأهيل الطريق من نهر الموت حتى أوتوستراد من إنارة وغيرها".
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