القصيفي: نرفض التعرض لاي صحافي لسبب يتصل بالنشر

أكد نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن "على الدولة والمسؤولين في الحكومة ومجلس النواب أن يبادروا الى تنظيم قضايا وسائل التواصل الاجتماعي"، مشددا على اننا "نرفض التعرض لاي صحافي لسبب يتصل بالنشر ونحن مع اي صحافي الى اخر الحدود ومحامي النقابة سيكون في تصرفه".

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