حوري: ما يحدث هو محاولات لشيطنة الحريرية السياسية

أكد مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري أن "ما يحدث هو محاولات لشيطنة الحريرية السياسية خاصة أن من يطلق الحملات من هنا وهناك لا ينتسب إلى صنف الملائكة"، مشيراً إلى أن "موضوع الفساد الذي يغرق به الكثيرون وعلى القضاء وضع اليد عليه، هو بمعظمة ينتسب إلى فرقاء سياسيين يدعون العفة اليوم ويدعون النزاهة والإستقامة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "مدير عام وزارة المالية آلا بيفاني أجاب بالأمس بأن الـ 11 مليار موجودة بقيودها وتفاصيلها وأجهض من حيث يدري أو لا يدري كل الحملة التي انطلقت منذ سنوات طويلة".

ودعا حوري "ليفتح النقاش حول مدى دستورية مجلس النواب وموازنات الدولة والكثير من العناوين الأخرى، لكن لا يمكن فتح هذه الملفات على مستوى المدراء العامين بل على مستوى مجلس النواب والمجلس الدستوري".