العينا بحث مع الشيخ العيلاني الشأنين اللبناني والفلسطيني في لبنان

استقبل منسق العلاقات الخارجية في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، شكيب العينا، إمام مسجد الغفران، الشيخ حسام العيلاني، في مكتب الحركة في صيدا.

وبحث المجتمعون في الشأنين اللبناني والفلسطيني في لبنان، وجرى استعراض الوضع العام في غزة والواقع الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني. كما ناقش المجتمعون وضع مسيرات العودة التي يقودها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد المجتمعون "ضرورة منح الشعب الفلسطيني في لبنان حقوقه الإنسانية والاجتماعية، التي من شانها تأمين حياة كريمة للاجئ الفلسطيني، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بمبدأ حق العودة"، مطالبين الدولة اللبنانية بـ"السماح لدخول مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية".

وشدد المجتمعون على "تمسكهم بخيار الوحدة والمقاومة لمحاربة العدو الصهيوني، من أجل تحرير الأرض، بالإضافة إلى رفض كل أشكال التطبيع العربي الرسمي مع العدو الصهيوني"، داعيين إلى "ضرورة دعم صمود أهلنا في القدس والضفة المحتلتين وغزة، إلى حين تحرير المقدسات من دنس العدو الصهيوني".