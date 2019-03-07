شكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار معلوف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير الاشغال والنقل العام يوسف فينيانوس، قائلا: "أشكر فنيانوس الذي إستجاب لطلبنا وأعطى التوجيهات للمعنيين في الوزارة لمتابعة موضوع إمكانية إنشاء جسرا للمشاة على أتوستراد زحلة مقابل الجامعة اللبنانية، وذلك حفاظا على السلامة العامة".

كانت هذه تفاصيل خبر سيزار معلوف شكر فينيانوس لمتابعته موضوع إنشاء جسر مشاة بزحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.