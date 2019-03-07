اتحاد بلديات الكورة شكر الحسن وجريصاتي لاقفال شركات الاسمنت في بدبهون وكفرحزير

شكرت لجنة كفرحزير البيئية في اتحاد بلديات الكورة،وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والبيئة فادي جريصاتي لقرارهما باقفال مقالع شركات الاسمنت في كل من بدبهون وكفرحزير. واعتبرت "ان هذا القرار الشجاع، رفع المظلومية عن أهل الكورة التي عانت طوال ثمانين عاما من شركات الإسمنت التي جرفت جبالها وبثت سمومها وغبارها في سمائها ومائها فقضت على الحجر والشجر والكثير من البشر".

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