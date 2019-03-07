عقيص: خطوة تفعيل السوق التجاري بزحلة بداية لخطوات لاحقة

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب جورج عقيص، خلال إطلاق خطة العمل لتفعيل السوق التجاري في زحلة، أنه منذ 10 اشهر على انتخابه ويده ممدودة للجميع، للتعاون والنهوض بالمدينة، مذكّراً ان تنشيط زحلة وتحديداً سوقها التجاري كان احد ابرز بنود برنامجه الانتخابي.
ولفت إلى أن "من هنا كانت الخطوة التي اتخذها مع المنظمة الالمانية orienthelfer، التي لها باع طويل في اوروبا ومدن عدة في مجال تطوير الاسواق والنهوض بها".
واعتبر ان "الاهم هو التواصل الحاصل والتعاون حتى بين المتنافسين لايجاد الحلول"، مشيراً الى ان "هذه الخطوة ليست حدثاً عابراً بل بداية لخطوات لاحقة، مع جميع الجهات المعنية في زحلة للمباشرة بتنفيذ الخطة العملية للنهوض بالسوق التجاري".
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