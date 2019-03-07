النشرة: توقيف سوري في مجدل عنجر لتوافر معلومات عن انتمائه لداعش

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "دورية من مخابرات الجيش اللبناني في البقاع أوقفت في بلدة مجدل عنجر السوري (م ، ز) لتوافر معلومات عن إنتمائه الى تنظيم داعش الارهابي وتأمين الدعم المالي واللوجستي من مساجد بلدة مجدل عنجر لشراء سيارات نوع بيك أب مختلفة لصالح التنظيم ولكتائب الفاروق سابقا وادخالها الى بلدة عرسال الى شقيقه الذي يقوم بتسليمها الى السوري (م ، ش) الذي يقوم باستلامها وتهريبها الى الداخل السوري".

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