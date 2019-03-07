للمرة الأولى.. "طب أسوان" تجري المسابقة المعرفية إلكترونيًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

عقدت كلية الطب بجامعة أسوان، اليوم الخميس، اختبارات المسابقة المعرفية لطلاب الفرقة السادسة بمركز المعلومات، في مقر الجامعة بصحاري، وذلك ضمن الاختبارات الموحدة التي أجريت لأول مرة في نفس التوقيت اليوم بجميع كليات الطب على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن هذه الاختبارات أجريت إلكترونيًا في سهولة ويسر وبدون أي شكاوى من الطلاب، وتضمنت الاختبارات أسئلة في أكثر من مادة دراسية بالكلية، وذلك طبقاً للمعايير الدولية بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية دون أى تدخل بشري، موضحا أن الطلاب الخمسة الأوائل الفائزين في هذه المسابقة بجامعة أسوان سيحصلون على منحة تدريبية لمدة أسبوع داخل إحدى مستشفيات الدول الأوربية، وذلك ضمن 100 طالب من الفائزين في هذه المسابقة على مستوى كليات الطب في الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن عدد الطلاب الذين خاضوا هذه المسابقة 45 طالبًا وطالبة بالفرقة السادسة وخضعوا للاختبارات دون أي معوقات فنية أو إدارية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي الطيري، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة أجري خلال تفقده للمسابقة حواراً عبر الفيديو كونفرانس مع المسئولين في المجلس الأعلى للجامعات وأفاد بأن هذه الاختبارات تسير بشكل طيب.