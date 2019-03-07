شرطة نينوي: ما تبقى من تنظيم "داعش" في الموصل أفراد وليس قيادات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ) أكد عقيد في قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن ما تبقى من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل، أفراد وليس قيادات.

وقال المصدر الأمني - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن هناك تحركات بسيطة لعناصر في التنظيم يحاولون الاختباء بين المواطنين، لكن هؤلاء يتم الإبلاغ والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية صادرة ضدهم.

وأضاف المصدر، أن عناصر التنظيم لا يجدون فرصة للقاء بعضهم، فهم لم يعودوا جماعات أو خلايا، بل أفراد مشتتون، مشيرًا إلى محاولاتهم لتجميع قواهم لكنهم لم يجدوا الفرصة.

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