وزيرة السياحة: مهتمون بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مع المدير التنفيذي لسلسلة فنادق "هيلتون" العالمية في منطقة الشرق الأوسط سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بحضور مهاب غالي رئيس مجموعة هيلتون في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB التي تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت المشاط، أن "سلسلة فنادق هيلتون واحدة من أهم السلاسل الفنادق العالمية الناجحة في السوق المصرى حيث تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء والسائحين".

وتحدثت الوزيرة عن اهتمام وزارة السياحة برفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع السياحة، وتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتتواكب مع المعايير الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى رؤية الوزارة لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والتي تتضمنها محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، حيث يتضمن المحور الخامس ضرورة مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا ومن بينها تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن 10% من الغرف الفندقية في مصر حصلت على شهادة "النجمة الخضراء"، كما جرى تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن أحد فنادق هيلتون في مصر ضمن الفنادق الحاصلة على تلك الشهادة.

ومن جانبه أشار المدير التنفيذي لسلسلة فنادق "هيلتون" العالمية إلى أن المجموعة تُولي السوق المصرية أهمية كبيرة، لافتة إلى أن خطة المجموعة التوسعية تشمل ضم فنادق جديدة في مصر، وأن الشركة تبحث عن فرص جديد بمصر من خلال زيادة تواجدها في المدن السياحية المختلفة.

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