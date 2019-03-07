رئيسة التأمين الصحي تتابع مبادرة "حملة 100 مليون صحة" لطلاب المدارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الخميس، مدرسة القومية للأهرام المشتركة بمصر الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية لمبادرة الكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية ضمن حملة "100 مليون صحة".

وأوضحت "عبدالحميد" أن المرحلة الثانية من المبادرة بدأت عملها أمس وتستمر إلى 20 مارس الجاري بمحافظات القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف ،سوهاج، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، موضحة أنه يتم متابعة الحملة الميدانية على أرض الواقع للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية المدارس والفرق الطبية المشاركة بالحملة

واشارت أنه في حالة اكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقي العلاج بالمجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى وخدمة صحية متميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن.

يذكر أن الحملة الرئاسية التي أطلقتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة بدأت في 16 فبراير الماضي بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، وهيئة التأمين الصحي، ومنظمة اليونسيف.