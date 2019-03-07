فيديو يكشف أطماع تركيا الاستعمارية في الدول العربية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "تركيا والاستعمار الجديد.. البداية من سوريا".

وأوضح الفيديو أن وزير الداخلية التركي الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان قال "دمشق

كانت لنا، حلب كانت لنا، وكانتا ضمن حدود أمتنا التي أعلنها المجلس العمومي العثماني".

وأشار الفيديو إلى أن الرئيس التركي يسعى للتوسع في المنطقة متسلحا بشعار الإرث

العثماني، وقد عمل على دعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، كما تحولت دول عربية، وأبرزها سوريا مسرحا لعمليات أردوغان التوسعية.

وأكد فيديو مداد نيوز، أن تركيا ساهمت في تأجيج النزاع السوري عبر دعم التنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة وداعش وجماعات أخرى.