فيديو يكشف أطماع تركيا الاستعمارية في الدول العربية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "تركيا والاستعمار الجديد.. البداية من سوريا".
وأوضح الفيديو أن وزير الداخلية التركي الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان قال "دمشقكانت لنا، حلب كانت لنا، وكانتا ضمن حدود أمتنا التي أعلنها المجلس العمومي العثماني".
وأشار الفيديو إلى أن الرئيس التركي يسعى للتوسع في المنطقة متسلحا بشعار الإرث
وأكد فيديو مداد نيوز، أن تركيا ساهمت في تأجيج النزاع السوري عبر دعم التنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة وداعش وجماعات أخرى.
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