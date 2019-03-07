شباب يطلقون حملة " ليش بس هنا"

"ليش بس هنا" مبادرة تبنها مجموعة من الشباب بمدينة الرياض السعودية، بدعم من الجهات الحكومية لمساعدة أصحاب ذوي الهمم على توفير “ركنات” لسياراتهم في شوارع المدينة العامة.

كان الشعور بالتقصير تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة توفير بيئة موائمة لهم، البداية التي دفعت الشباب لضرورة التحرك السريع والاتفاق مع عدة هيئات بعضها متعلق بالمرور وأخرى بشؤون المعاقين التي وافقت على الفور بالفكرة، حسب محمد العامودي، أحد المشاركين في الحملة.

لم يقتصر الترحيب بالحملة في الشوارع العامة فقط كما كان مخطط لها، بل انضمت جهات أخرى كالمستشفيات والجامعات وذلك من خلال تخصيص مناطق ملصق عليها شعار الحملة والتحذير من التواجد في تلك المناطق لغير ذوي الهمم.

وعن اختيار “ليش بس هنا” عنوانًا للمبادرة، يقول العامودي، أنه بمثابة سؤال للجميع لماذا لا نوفر لهم أكثر من ذلك :”المعاقين كانوا يعانون

من قلة المواقف وأنهم يحتاجوا أكثر من مواقف سيارات الإسلام أتى ليعطي كل إنسان حقه ولو كان معاق فقد أعطى الإسلام حتى الحيوان حقه “.

وومن جانبه، قال العامودي أن توفير بيئة العمل والبنية التحتية وتحسين البيئة العمرانية وتهيئتها لذوي الاحتياجات الخاصة هدف يعمل على تنفيذه القائمون على الحملة بدأ بتوفير مواقف للمعاقين على عكس اللوحات الأخرى تظهر لوحات المبادرة بشكل ظاهر ومعلن، حتى يراها المارة ويتجنبون الوقوف أو الانتظار بها حتى لا تطالهم المخالفة المرورية التي وضعت كعقاب وهي 500 ريال سعودي.