شاهد أول منشور لـ إليزابيث الثانية على "انستجرام"

نشرت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، أول منشور لها عبر تطبيق "انستجرام" خلال زيارتها لمتحف العلوم في العاصمة لندن.
وتحدثت الملكة صاحبة الـ92 عاما، في منشورها الجديد عن "أجدادها العظماء"، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا.
وكتبت الملكة "اليوم، ومع زيارتي لمتحف العلوم، كنت مهتمة بكشف رسالة من الأرشيف الملكي، كتبت عام 1843 إلىجدي الأكبر، الأمير ألبرت. قام تشارلز باباج، الذي ينسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، بتصميم (محرك الفرق)، والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي في يوليو عام 1843".
وأضافت الملكة "في الرسالة، أخبر باباج كلا
وأكملت الملكة "اليوم، كان من دواعي سروري أن أطلع على مبادرات الأطفال بمجال شيفرات الكمبيوتر، ويبدو لي من الملائم جدا أن أنشر هذا المنشور في إنستجرام، في متحف العلوم الذي لطالما دافع عن التكنولوجيا والابتكار، وألهم الجيل القادم من المخترعين".
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