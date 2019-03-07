الولايات المتحدة: أيام مادورو معدودة في فنزويلا

قال مارك جرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، إن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "معدودة" في منصبه.

وأوضح جرين، لدى الإدلاء بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، "أعتقد أن أيام مادورو معدودة، لكنني لا أعلم ما عددها على وجه التحديد".

من جانبه، حذر إليوت أبرامز كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى فنزويلا من أن بلاده بصدد إعداد مزيد من العقوبات ضد كاراكاس.

وقال أبرامز: "لقد فرضنا عقوبات على عدد من المؤسسات المالية بالفعل وسنقوم بتوسيع نطاقها". وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها من أجل فرض مزيد من العقوبات، بما في ذلك تجميد أصول كبار المسؤولين الفنزويليين.

وعندما تعرض أبرامز وجرين للضغط، أكدا أن الولايات المتحدة لا تعتزم حالياً التدخل عسكرياً في فنزويلا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وزعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وقد عاد إلى بلاده في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وضغط أعضاء مجلس الشيوخ من الديموقراطيين على أبرامز بشأن منح حق اللجوء للمواطنين الفنزويليين الذين فروا من بلادهم إلى الولايات المتحدة، وانتقدوا بشدة فشل إدارة الرئيس دونالد ترامب في تنظيم وضع حماية لعشرات الآلاف من اللاجئين.

وفر حوالي ثلاثة ملايين فنزويلي من بلادهم خلال السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الإنساني.