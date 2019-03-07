استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات سلمية في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة المتحدّث باسم الوزارة "استشهد الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً) متأثّراً بجراحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة".

من جهة ثانية، أفادت مصادر فلسطينية أنّ طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي أغارت على مواقع عدة في جنوب القطاع من دون أن تتسبّب بخسائر في الأرواح.

وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ "أربع غارات إسرائيلية استهدفت الميناء الجديد غرب خان يونس"، مشيراً إلى أنّ اثنتين منها "نفّذتا بطائرات استطلاع والأخريان شنّتهما مقاتلة من طراز أف 16".

وبحسب مصدر فلسطيني آخر، فإنّ غارة استهدفت موقعاً غرب خان يونس "ولم يبلغ عن وقوع إصابات لكن الأضرار المادية كبيرة".

وهذه خامس مرة، منذ الأحد، يشنّ فيها الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.

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