الجبير يبحث في إسلام آباد التوترات الأخيرة بين باكستان والهند

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، العلاقات الثنائية بين الدولتين والتوترات بين إسلام آباد ونيودلهي.

وأضافت المصادر أن الجبير نقل لخان رسائل خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، التقى الجبير وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، حيث تمت مناقشة التوترات مع الهند والأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية.

وقال قرشي "إننا نرحب بالعرض الذي قدمه ولي العهد السعودي للتوسط بين باكستان والهند".

ووصل الجبير، في وقت سابق إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار باكستان والهند في الشهر الماضي.

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