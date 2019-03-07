دراسة: الأمطار تؤتر في الحالة النفسية للإنسان

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في عددها الأخير، دراسات حول تأثير الأجواء الممطرة على حالة الإنسان المزاجية، والنفسية.

وجاء في الدراسة، التي اعتمدت تسجيلات للشرطة، تخص 6 ملايين شخص، التي توصلت إلى أن معدل الجريمة ارتفع مع ارتفاع درجة الحرارة إلى ما فوق 18 درجة مائوية، فيما أشارت دراسة سابقة إلى أن جرائم القتل في العاصمة الأمريكية انخفضت بشكل ملحوظ في الأيام الممطرة.

ووفق ما ذكرت “الغارديان”، فإن عددا من الدراسات أكدت أن بعض أنواع الجرائم تنتشر بشكل كبير، حين تهطل الأمطار بكثافة، وهناك ارتباط قوي بين الأمطار الغزيرة، والجرائم المرتبطة بالعنف، لاسيما العنف المنزلي”، فيما يرجح بعض الباحثين أن يكون السبب في حدوث ذلك يعود إلى الأيونات الموجبة في الغلاف الجوي، التي تزيد من ضغط الدم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الخبيرة في مجال التعامل مع المجرمين العنيفين، الدكتورة “كيري نيكسون”، قولها إن الناس “يميلون إلى عدم الخروج، وارتكاب الجرائم خلال سوء الأحوال الجوية، لذلك تتحول أعمال العنف إلى داخل المنزل”.