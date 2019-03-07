جامعة الكرة تضرب بقوة..توقيفات في حق الحكام الوطنيين بسبب “الهفوات”

أعلنت اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم، عشية اليوم الهميس، عن إجراءات انضباطية ضد مجموعة من الجكام الوطنيين، بعبد توصلها بتقارير تهم بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل

وقررت اللجنة المذكورة، توقيف الحكم الداكي الرداد، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة الوداد الرياضي ضد الفتح الرياضي.

في المقابل، تم توقيف الحكم الرحماني حسن أيضاً، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة الوداد الفاسي ضد المغرب الفاسي، بمنافسات القسم الوطني الثاني.

الحكم نورالدين إبراهيم، بدوره لم يسلم من العقوبة من طرفة اللجنة المركزية والمديرية الوطنية، وذلك لمباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة اتحاد طنجة ضد مولودية وجدة.

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هذا وتم توقيف الحكم انحييح محمد، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر في مباراة يوسفية برشيد ضد الفتح الرياضي، الأخيرة.

هذت وشملت عقوبة التوقيف الحكم الفارق حمزة لندة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة المغرب التطواني أمام الجيش الملكي.

يشار، إلى أن اللجنة قررت أن الحكام سيستأنفون عملهم بعد استنفاذ العقوبة، انطلاقاً من أخر درجات الدوريات المحلية، ووصولا إلى القسم الوطني الأول الممتاز.