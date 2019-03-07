عموتة يعود بقوة لمفكرة الريان القطري

يبدو أن فريق الريان القطري متشبث بفكرة انتداب المدرب المغربي الحسين عموتة، بالرغم من تأكيد الأخير في تصريحات محلية تركيزه على إكمال الدراسة، بعد اخر تجربة مهنية رفقة فريق الوداد الرياضي قبل سنة تقريباً.

موقع “غول” الرياضي المختص قال، اليوم الخميس، إن إدارة الريان تضع عموتة على رأس قائمة المدربين المطلوبين بقوة لتعويض رحيل بولنت أويغون، الذي قدم استقالته بعد الخسارة الأخيرة للمجموعة، بدوري أبطال أسيا أمام فريق إتحاد جدة السعودي.

وسبق للإطار الوطني الحسين عموتة، رفض عرض سابق من ذات الفريق في أكتوبر الماضي، بسبب استمرار التزامه بتحضير الماجستير بالمغرب.

وسبق للحسين عموتة أن رفض مجموعة من العروض، والتي قدمت له بعد انفصاله عن الوداد الرياضي والذي فاز معه بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، كان أبرزها قطر القطري واتحاد العاصمة الجزائري.