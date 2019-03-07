العثماني: حكومتي واعية بضرورة تطوير وتقوية البرامج الموجهة للنساء

على بعد ساعات عن تخليد العالم لليوم العالمي للمرأة، الذي يتزامن مع 8 مارس من كل سنة، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، إن “حكومته واعية ومصرة على تطوير وتقوية جل البرامج الموجهة للنساء”.

وقال العثماني، إنه يعبر عن تقديره للمرأة المغربية التي برهنت عبر قرون عن كفاءاتها في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية والعلمية، مشيرا إلى “التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو الذي أثبت حضور المرأة في البحث العلمي”.

وأشاد رئيس الحكومة بدور المرأة المغربية “كفاعلة سياسية ومقاولة وموظفة وطبيبة وممرضة ومحامية”.

وأضاف: “رغم صعوبات الظروف، فإن المرأة تعمل وتكد وتشتغل وتتحدى، واليوم نناقش مشروع القانون الخاص بالصناعة التقليدية والصناع التقليديين، وأثبتت المرأة فاعليتها وإبداعها في هذا المجال”.