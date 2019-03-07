أمام معاناة مرضى السرطان في خنيفرة.. حملات واسعة من أجل إحداث مركز للسرطان في “المستشفى القديم”

تعالت أصوات عدد من الحقوقيين في مدينة خنيفرة، من أجل إحداث مركز للسرطان، للكشف عن المرض مبكرا، وتشخيصه، ثم علاج.

وقال مصطفى باية، رئيس الجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومستشار في بلدية خنيفرة، في حديثه مع “اليوم24″، إن “هناك حملات واسعة في المدينة، بخصوص إحداث مركز للسرطان، وهناك استعداد للمهاجرين المغاربة، الذين ينتمون إلى المنطقة، لتزويده بجميع التجهيزات اللازمة”.

كما أكد المتحدث ذاته أنه “منذ إحداث المستشفى الجديد، ظلت مختلف الأوساط المحلية، تتابع حالة المستشفى الإقليمي القديم، وتطالب بإحداث مركز للسرطان داخله، لاسيما أنه يعاني فراغا قاتلا”.

يذكر أن مرضى السرطان في منطقة خنيفرة يعانون في صمت، في ظل غياب أي مستشفى، أو مركز يعنى بهم. كما أن أغلبهم من الفئات الهشة، ولا يتوفرون على إمكانيات مادية تساعدهم في التنقل إلى مدن أخرى من أجل العلاج.