القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت تقارير صحافية، صادرة اليوم، الخميس، إلى أن مدافع ريال مدريد الإسباني داني كارفخال، وزميله المهاجم لوكاس فاسكيز، سيغيبان من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد إصابتهما في المباراة التي خسرها النادي الملكي أمام أياكس أمستردام الهولندي، بنتيجة 1-4، في إياب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويعاني كارفخال، الذي خاض الدقائق التسعين، من تمزق في الفخذ الأيمن، فيما يعاني فاسكيز، الذي دخل بدلا منه الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 29، من تمدد في عضلات الفخذ الأيسر.
وأعلن النادي المدريدي، الذي أصيب بخيبة أمل بفقدانه لقب البطولة المحببة إليه، في بيان، عن نوعية إصابات لاعبيه بدون أن يحدد مدة غيابهما عن الملاعب.
وكان ريال تعرض لنكسة أخرى حيث سيفتقد لجهود مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أصيب أمام أياكس أيضا بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، وسيغيب لقرابة الشهرين
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الإصابة:الريال يفقد جهود كارفاخال وفاسكيز وفينيسيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.