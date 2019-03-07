دورتموند يلتقي شتوتغارت في مباراة مصيرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يأمل بروسيا دورتموند في وضعه الحالي الحرج الحفاظ على صدارته الضيّقة أمام بايرن ميونخ، في بطولة دوري ألمانيا لكرة القدم "البوندسليغا"، عندما يستقبل شتوتغارت يوم السبت، التاسع من آذار/ مارس الجاري.

وخسر دورتموند 9 نقاط في آخر 5 مباريات، فالتحق بايرن بصدارته، فيما لا يزال الفريق الأصفر متقدما بفارق هدفين فقط.

وانتهى مشوار دورتموند في بطولة دوري أوروبا، الثلاثاء الماضي، عندما عجز عن قلب موازين المباراة أمام توتنهام الإنجليزي، في ذهاب ثمن النهائي، حين تلقى 3 أهداف بلا رد، فخسر مرة ثانية بهدفٍ وحيد في شباكه وودع البطولة من الباب الضيق.

وخسر دورتموند أربعًا من مبارياته السبع الأخيرة، إلا أن أداءه ضد توتنهام شهد تحسنا كبيرا عن المواجهة الأخيرة التي خسرها أمام أوغسبورغ المتواضع 1-2 في الدوري.

وقال مدير الفريق ولاعبه السابق، سيباستيان كيهل، قبل 10 مباريات على انتهاء الموسم "لاحظنا إيجابيات كثيرة ستمنحنا زخما وقوة".

واستبعد المدرب السويسري، لوسيان فافر، المدافعين الفرنسي دان-أكسل زاغادو والمغربي أشرف حكيمي بعد ارتكابهما أخطاء ضد أوغسبورغ، معولا على الثلاثي الهجومي ماركو رويس وماريو غوتسه والإسباني باكو ألكاسير.

ويعول دورتموند، المتوج 8 مرات في الدوري آخرها في 2012، على تكرار نتيجة الذهاب ضد شتوتغارت عندما اكتسحه برباعية نظيفة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي الوقت عينه، يبحث بايرن ميونيخ عن فوزه الثاني عشر في 13 مباراة في الدوري، آخرها سحقه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع 5-1 في عقر داره، عندما يستقبل فولفسبورغ، السابع في الترتيب، والذي لم يخسر في آخر 5 مباريات.

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ونجح بايرن في تقليص فارق بلغ 9 نقاط في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليعود بقوة للمنافسة على لقبه السابع تواليا، علما بأنه فاز ذهابا على فولفسبورغ 3-1 في آخر مواجهة لهما.

ويخوض بايرن المواجهة بعد نكسة إعلان مدرب المنتخب، يواكيم لوف، انتهاء المسيرة الدولية لثلاثة من نجومه المتوجين بلقب مونديال 2014 توماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس هوملس.

ووقع الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل-هاينس رومينيغه، والمدير الرياضي البوسني، حسن صالح حميديتش، على بيان يشككان فيه "بتوقيت وظروف الإعلان عن القرار إلى اللاعبين وللرأي العام".

وتأسف إداريا العملاق البافاري عن الطريقة التي تم التعامل بها، مع التأكيد في الوقت ذاته أن القرار الرياضي يعود فقط إلى المدرب، وعن "واقع أنه تم إعلام اللاعبين، قبل أيام معدودة من مباراة في الدوري مهمة للفوز باللقب أمام فولفسبورغ، ومباراة الإياب الحاسمة في دوري ابطال أوروبا أمام ليفربول، هو أمر يغضبنا".

وانتقد مولر، المشارك في مئة مباراة دوليّة مع المنتخب الألماني، بشدة الطريقة التي تم إبلاغه بها الخبر ونشره علنا مستنكرا "قلة احترام" الاتحاد الألماني للعبة.

وكانت أول ردة فعل على قرار لوف من بواتنغ، الثلاثاء، بقوله برصانة كبيرة في تغريدة عبر تويتر "أنا حزين، لأنه بالنسبة لي، كان تمثيل منتخب بلدي دائما الأعظم، لكنني أحترم قرار المدرب".

وتنتظر بايرن مباراة بالغة الأهمية، الأربعاء، أمام ضيفه ليفربول الانجليزي في إياب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا بعد عودته من خارج ملعبه بالتعادل السلبي.

وفي الصراع على المركز الثالث المؤهل إلى دوري الابطال، يلتقي لايبزيغ بضيفه أوغسبورغ وهو يبتعد بفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ الجريح والذي يحل على ماينتس، الثاني عشر في الترتيب، فيما يختتم اينتراخت فرانكفورت، الخامس في الترتيب، الاثنين على ارض فورتونا دوسلدورف.

