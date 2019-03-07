قلنسوة: تمديد اعتقال صاحب منزل مهدد بالهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الخميس، فترة اعتقال صاحب أحد المنازل المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة، محمد عودة، ليوم غد الجمعة.
وادعت الشرطة أن عودة هدد بأنه سيفجر نفسه وأفراد أسرته في حال هدموا منزله، وأنه قال لأفراد الشرطة خلال اعتقاله أمس "سأموت شهيدا".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن عودة، علاء تلاوي، "للأسف، الشرطة التي تدعي بأنها حيادية في قضية سياسة هدم البيوت، أدخلت نفسها في موضوع نضالي لا علاقة لها بها، ولو رأت الشرطة بأن أقوال محمد عودة تشكل خطرا فعليا لقامت باعتقاله مباشرة بعد أن سمعت أقواله، أو على الأقل لتوجهت لبيته للاطمئنان على أفراد العائلة، وهذا ما لم تقم به الشرطة، مما يشير بأن الاعتقال هو تعسفي ولتقييد النضال".
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