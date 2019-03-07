شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : المملكة حققت قفزات نوعية في حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
شددت الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الخميس على "الحق السيادي لكل دولة بالتعامل مع قضاياها الداخلية وفقا لأنظمتها الوطنية".
جاء ذلك في كلمة الكويت القاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الاربعين للمجلس والمتواصلة بين ال25 من فبراير الماضي الى ال22 من مارس الجاري ردا على التقرير السنوي لمفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت.
واضاف السفير الغنيم ان الكويت اطلعت على ما ورد في تقرير المفوضة السامية تجاه المملكة الشقيقة مشيرا الى "ان المملكة حققت قفزات نوعية كبيرة في قضايا حقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة بالرغم من التحديات التي تواججها وهو الأمر الذي يستحق منا كل الإشادة والدعم".
وقال "إن الكويت تؤكد على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتدعو المجلس إلى احترام مبادئ الحياد والحوار والدفع بالتعاون الدولي البناء الأمر الذي يتطلب تجنب المعايير المزدوجة والانتقائية ومحاولات تسييس أعمال المجلس وتأزيمه".
واوضح الغنيم "ان العالم في مرحلة حاسمة تسبق الموعد الذي حددته الاسرة الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" مشيرا الى انها "أهداف نجد في صميمها حقوق الإنسان لما لهذه الحقوق من أهمية لتحقيق الأمن والسلام والرخاء للبشرية جمعاء".
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