شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في تايوان بسبب اتفاقية تسليم الهاربين مع الصين والان نبدء بالتفاصيل
أعرب نواب اليوم الخميس عن قلقهم إزاء اتفاق التسليم المقترح بين هونج كونج والصين، حيث أشاروا إلى خطورة إمكانية ترحيل زائرين من تايوان إلى الصين.
وقال النائب ايدي شو من هونج كونج في مؤتمر صحفي في تايبيه" على الحكومة التايوانية أن تفسر للمواطنين التأثير الكبير للتعديلات. أي شخص يزور هونج كونج قد يكون معرضا للتسليم للصين".
والتقى شو وثلاثة آخرين من الديمقراطيين في هونج كونج، بمسؤولين وأحزاب سياسية في تايبيه أمس واليوم لاطلاعهم بصورة أكبر على مقترح هونج كونج لتعديل قانون متعلق بتسليم المجرمين الهاربين.
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