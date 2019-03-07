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قتيل وعشرات الجرحى بتفجير في كشمير

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الخليج 365/ بغداد
أكدت الشرطة الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير قنبلة يدوية اليوم الخميس داخل محطة حافلات في مدينة جامو الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، إلى قتيل و32 جريحا.

وأعلن قائد شرطة جامو، إم كي سينخا، للصحفيين أن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم، وهو هندي مقيم في كشمير ينتمي إلى جماعة "حزب المجاهدين" قدم إلى جامو أمس وحاول العودة إلى كشمير بعد تنفيذ الاعتداء.



ويأتي هجوم اليوم بعد أسابيع من مقتل 40 عنصرا على الأقل من أجهزة الأمن الهندية جراء تفجير انتحاري دموي تبنته جماعة "جيش محمد" المتشددة والتي تتخذ من باكستان مقرا لها، وهو ما كاد يشعل حربا بين البلدين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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