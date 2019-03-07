ترامب يدعو الشيوخ الجمهوريين للتصويت ضد إلغاء حالة الطوارئ

الخليج 365/ بغداددعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، المنشقين في الحزب الجمهوري بعدم دعم الديمقراطيين في التصويت على إلغاء إعلانه حالة الطوارئ لتمويل بناء جداره على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر مناشدا سناتورات الحزب الجمهوري المنشقين: "ابقوا متحدين". وذلك قبل تصويت مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن ينشق فيه أربعة جمهوريين وينضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح إلغاء إجراء ترامب المثير للجدل.



ورغم أن الديمقراطيين يشكلون أقلية في مجلس الشيوخ، إلا أن دعم الجمهوريين الأربعة لهم سيؤدي إلى تمرير القرار.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية يقول إنه يهدف لوقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده.

