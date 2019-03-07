بالصور.. الجيش المصري يدمر 9 أنفاق على الحدود بشمال سيناء

تمكنت قوات الجييش المصري المكلفة بمكافحة الإرهاب بشمال سيناء من اكتشاف و تدمير 9 فتحات أنفاق بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

و قال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيانٍ له، إنه بناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، تمكنت القوات من اكتشاف وتدمير فتحات الأنفاق التسعة، والتي سجلت أبعادا وصلت حتى 2 متر × 2 متر، لثلاثة أنفاق رئيسية على الشريط الحدودي بشمال سيناء بأعماق حتى 30 مترًا، وأطوال تصل حتى 3 كيلومترات، تستخدمها العناصر الإرهابية في عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

و عُثِر بداخل الأنفاق على مواتير سحب وكابلات كهربائية ومواد إنارة وسماعات وكميات من الوقود.

كما تم اكتشاف وتدمير عربَتين للعناصر الإرهابية وضبط 40 قنبلة وكميات من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.





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ووفقًا للرفاعي، تواصل قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تنفيذ عملياتها لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على باقى العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم.

يأتي هذا الإعلان في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه الداخلية المصرية مقتل 7 عناصر إرهابية خلال اشتباكات مع قوات الأمن، بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.





وأسفرت الاشتباكات، بحسب بيان رسميّ، عن "إصابة أحد الضباط، ومصرع مستقلي السيارة وهم 3 أشخاص، حيث تبين ارتداء 2 منهم ملابس عمال الكهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وطبنجة وطلقات نارية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية".







