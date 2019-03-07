الان تتابع أعلى كاردينال في فرنسا يعتزم الاستقالة لإدانته بعدم الإبلاغ بتعديات جنسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلن الكاردينال الفرنسي فيليب بارباران، أعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، الخميس، أنه سيقدّم استقالته للبابا “في الأيام المقبلة، بعدما حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لعدم فضحه تعديات جنسية على أطفال ارتكبها أحد رجال الدين.
وقال رئيس أساقفة مدينة ليون، أمام الصحافة: قررت زيارة قداسة البابا لتقديم استقالتي.. سيستقبلني خلال أيام، بعدما أكد أنه أخذ العلم بقرار المحكمة.
وتابع: “بمعزل عن مصيري الشخصي، أشدد على تكرار تعاطفي الكامل مع الضحايا”.
وبات بارباران، أحد رموز أزمة التعديات الجنسية على الأطفال من قبل رجال دين في فرنسا، وأدين، الخميس، لـعدم إبلاغه بتعديات تعرض لها قاصر من قبل كاهن في أبرشيته.
وأعلنت رئيسة محكمة ليون الجنائية بريجيت فرناي، أن الكاردينال مذنب لعدم تبليغه بسوء معاملة ضد قاصر بين عامي 2014 و2015.
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