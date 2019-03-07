الان تتابع بالصور.. الجيش المصري يعلن تدمير 3 أنفاق رئيسية في شمال سيناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 4:36 م, 7 مارس 2019 م التعليقات: 0 على الشريط الحدودي الخليج 365 - وكالات أعلن الجيش المصري، اليوم، عن تدمير 3 أنفاق رئيسية على الشريط الحدودي في شمال سيناء، وضبط 40 قنبلة وتدمير عربتين.

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